Ми та наші клуби солідарні з Україною, – АПЛ підтримала Україну

Весь цивілізований світ засуджує дії Російської Федерації. Клуби АПЛ активно висловлюють свою позицію.

АПЛ опублікувала світлини підтримки України на матчах 27-го туру.

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АПЛ та наші клуби солідарні з Україною,

– йдеться у повідомленні.



Клуби АПЛ підтримали Україну / Фото з твітеру АПЛ

У своєму пості опублікували фото з матчу Лідс – Тоттенгем, Манчестер Юнайтед – Вотфорд та Брайтон – Астон Вілла.



Клуби АПЛ підтримали Україну / Фото з твітеру АПЛ

На останній світлині – підтримка Томашу Кендзьорі, якого війна застала в Києві. Його підтримав партнер по збірній Польщі Метті Кеш з Астон Вілли.



Клуби АПЛ підтримали Україну / Фото з твітеру АПЛ

Томаш Кендзьора – 27-річний польський захисник київського Динамо. Він доєднався до киян у 2017-му році.