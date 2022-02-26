Ми та наші клуби солідарні з Україною, – АПЛ підтримала Україну
Джерело:твітер АПЛ
Весь цивілізований світ засуджує дії Російської Федерації. Клуби АПЛ активно висловлюють свою позицію.
АПЛ опублікувала світлини підтримки України на матчах 27-го туру.
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АПЛ та наші клуби солідарні з Україною,
– йдеться у повідомленні.
Клуби АПЛ підтримали Україну / Фото з твітеру АПЛ
У своєму пості опублікували фото з матчу Лідс – Тоттенгем, Манчестер Юнайтед – Вотфорд та Брайтон – Астон Вілла.
Клуби АПЛ підтримали Україну / Фото з твітеру АПЛ
На останній світлині – підтримка Томашу Кендзьорі, якого війна застала в Києві. Його підтримав партнер по збірній Польщі Метті Кеш з Астон Вілли.
Клуби АПЛ підтримали Україну / Фото з твітеру АПЛ
Томаш Кендзьора – 27-річний польський захисник київського Динамо. Він доєднався до киян у 2017-му році.