Ми маємо зупинити Путіна, – Себастьян Феттель закликає світ допомогти Україні

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель активно висловлюється про війну в Україні. Він закликає світ до рішучих дій.

Феттель: Не можу навіть уявити, через що українці проходять

Відомий гонщик Формули-1 дав розгорнуте інтерв'ю про війну Росії проти України. Він вже не вперше коментує останні події в нашій країні.

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Росія загрожує європейським країнам

"Вступ Фінляндії у НАТО? Я знаю чимало фінів, а Фінляндія має довгий кордон з Росією. Фінляндія воювала у минулому з Росією, тож я точно бачу у цьому необхідність захисту. Приклад, коли ти на майданчику з хуліганом є дуже наочним. Ти хочеш бути захищеним, як і багато інших дітей.

Гадаю, це проблема лише коли ти не розумієш, з ким маєш справу. Тобто так, було чимало ознак цього, і тепер ми можемо ставити запитання, що нас призвело до такої халепи і хто у цьому винний, адже ми мали бачити ці загрози раніше", – сказав гонщик.

Феттель висловив співчуття українському народу. Він навіть не може уявити, що переживають українці.

Але ми маємо не забувати одного: українці страждають сьогодні, і страждатимуть завтра, і, ймовірно, ще дуже довгий проміжок часу. І чути з перших вуст про деякі сім'ї, які виїхали з України і шукають житло – не можу навіть уявити, через що вони проходять. Якщо чесно – це тому що мені самому не доводилося з таким зіштовхуватися. Я зростав у часи, коли не було ніякої війни, подорожував по усьому світу і бачив чимало місць та розумів, що це привілеї – мати такий спосіб життя, як у нас у Європі,

– зазначив німецький автогонщик.

"Ми маємо подбати про Україну"

Титулований пілот Формули-1 наголосив, що кривавого диктатора потрібно зупинити. І всі країни мають допомогти Україні у цьому.

"Тому я думаю, перше, що має відбутися – ми маємо подбати про Україну. У Німеччині були тривалі та запеклі дебати: чи поставляти нам зброю Україні чи ні? У підсумку було вирішено, що так, Німеччина поставлятиме її. Але загроза є очевидною, і ти не знаєш, чи буде подальша ескалація, можливо, вона настане вже завтра. Ти не знаєш, що Путін чи Росія – переважно Путін – збиратимуться робити.

І це чинник невизначеності. Але я гадаю, що у широкому сенсі нам необхідно зробити все, щоб його зупинити та допомогти людям, які знаходяться під загрозою. Особливо тим, хто страждає, як українці", – заявив Себастьян.

Як війна вплинула на життя у Європі

За словами німця, російська агресія на території України внесла корективи у всій Європі.

У Німеччині відбуваються ті ж дебати і ставлять ті ж запитання, якщо чесно. Враховуючи розвиток подій в Україні, війну в Україні, розмов чимало, оскільки ціни на енергоносії зросли, через що у людей залишається менше грошей у кишенях. І це досить просто та чітко зрозуміти. Питання у чому, що з цим робити та як розв'язувати цю проблему? І я гадаю, що відповідь є трохи ширшою,

– запевнив пілот Формули-1.

Титулований автогонщик заявив, що відповідні заходи щодо Росії треба було впроваджувати ще раніше.

"Якщо чесно, було б справедливо сказати, що заходи мали приймати ще значно раніше, і ми б не мали залежати так сильно від цих цін – Великій Британії, Німеччині чи іншій країні не мали б їх диктувати. Це ціни, від яких залежимо ми та домогосподарства по усій Великій Британії, Німеччині та інших країнах. Це справді тривала та цікава дискусія, і певними словами ми маємо висловлювати певні явища, які відбувається довкола нас, наприклад, звідки ми беремо енергію, що є її джерелом?

Феттель – наймолодший одно-, дво- і трикратний чемпіон світу. Чемпіон Формули-1 сезонів 2010, 2011, 2012, 2013.

Очевидно, що Німеччина дуже залежна від Росії і потенційно матиме з цим проблему. Що з цим робити? Чи буде накладене ембарго? Що нам з цим робити далі? Що робити, якщо Росія перекриє вентиль? Дуже багато запитань, але правда у тому, що нам потрібно було убезпечити себе від цих небезпек та загроз раніше.

Ми не повинні були стати настільки залежними, замість цього треба було "перемкнути передачу" і підготуватися до майбутнього. Не лише з розуміння здобуття енергетичної незалежності і захисту наших домогосподарств, про які ми говоримо, але й у контексті більш широкої картини. Щоб бути упевненими, що нам буде приємно жити на планеті у майбутньому так само, як і зараз", – додав Феттель.