Ми думали та здобували українську перемогу, – про виступ наших паралімпійців у Пекіні

У Пекіні відбулися Паралімпійські ігри-2022, які тривали з 4 до 13 березня. Збірна України посіла друге місце у командному заліку.

"Велике значення мала участь України на Паралімпіаді-2022"

Українці вибороли рекордну кількість нагород. Наші параатлети здобули 11 золотих нагород, 10 срібних та 8 бронзових.

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Очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів, в яких психологічних умовах перебували спортсмени на Паралімпіаді-2022.

"Ми думали та здобували українську перемогу. Перемогу для країни, яка зараз у страшній війні. Перемогу, яка потрібна людям в Україні, державі та світу, тому що та солідарність, яку ми ініціювали, спровокували та отримали нашою появою на Паралімпіаді, була неймовірною.

Причому всі передові лідери світового паралімпійського спорту сказали, що велике значення мала сама поява та участь України на цих Паралімпійських іграх", – сказав Сушкевич.

"Всередині команди був неймовірний дух взаємопідтримки"

Він зазначив, що команді вдалося об'єднатися попри непросте становище. Підтвердженням цього є неодноразові українські подіуми у Пекіні.

"Всередині команди був неймовірний дух взаємопідтримки і допомоги. Ми дуже сильно працювали один з одним, підтримували. Дівчата плакали, коли читали новини. Хлопці хоча й здобували перемоги, але вони були зі страхом та занепокоєнням за близькими в Україні.

Ми жили в Україні там, на Паралімпіаді. Особливе значення для нас мали три українські подіуми, три прапори, які одночасно підіймалися у небо, і всі бачать, що Україна перемагає.

Взагалі не можу сказати, який результат був важливіший на Паралімпіаді: чи спортивний, чи те, що змогли об'єднати спортивну спільноту. А нам вдалося об'єднати 46 країн світу в тому, що пов'язано з боротьбою за мир. Ми боролися за мир, ми боролися проти війни в Україні, ми боролися проти явища, якого не має бути у ХХІ сторіччі", – сказав очільник Національного паралімпійського комітету.