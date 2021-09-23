Ми – чемпіони і виграли Кубок, а цю гру можна було не проводити, – Луческу про Суперкубок

Головний тренер Динамо Мірча Луческу дав коментар після гри за Суперкубок України проти Шахтаря. Наставник залишився незадоволений поведінкою гравців суперника.

Луческу розкритикував поведінку гравців Шахтаря

Донецький Шахтар знищив Динамо у Суперкубку України на НСК "Олімпійський". Румунський спеціаліст Мірча Луческу знову зустрівся з колишньою командою. Після матчу тренер "біло-синіх" прокоментував гру, у якій йому не сподобалась надмірна агресія зі сторони суперника.

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Луческу визнав, що Шахтар того дня був сильнішим, у якого індивідуально сильні гравці з хорошою технікою та швидкістю. Однак зазначив, що ця гра могла не відбутись, тому що динамівці – переможці чемпіонату та володарі Кубка України. Тому у "гірників" було більше мотивації здолати киян.

Якби першими рахунок у зустрічі відкрили динамівці, то матч міг би скластись інакше. На думку румунського фахівця, у такому поєдинку один гол вирішує дуже багато.

Розкритикував Луческу атмосферу на полі. Він не зрозумів, чому футболісти вибігли з лавки для запасних та почали агресивно поводитись під час взяття воріт.

Мені не сподобалась атмосфера. Я не зрозумів, чому всі вибігали на поле з лави запасних, чому так агресивно себе поводили. Я цього не можу зрозуміти: навіщо стільки агресії, навіщо стільки злості? Вони вибігали на поле, забігали на нашу територію, коли святкували гол. Я вітаю Шахтар з перемогою, але ці моменти мені не сподобалися,

– заявив "Містер".

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"У грі не було фейр-плей"

Тактичні помилки є причинами двох пропущених голів динамівців у другому таймі. Головний тренер Динамо заявив, що під час гри не було фейр-плей.

"У тому числі втрата м'яча в центрі поля перед суперником, на мій погляд, там все-таки було порушення правил. Нас звинувачували в тому, що ми чинимо тиск на арбітрів, але я дивлюся на ту кількість жовтих карток і штрафних у нашу сторону... Вважаю, що кожен має займатися своєю справою, говорити про свою команду, а не про чужі. На мій погляд, це відсутність фейр-плей. Я вітаю суперників, вони сьогодні добре зіграли", – відповів наставник Динамо.

"Агресія Шахтаря – це неповага у сторону Динамо"

3 жовтня Динамо та Шахтар знову зійдуться на одному футбольному полі у чемпіонаті України. Луческу сподівається, що у наступному матчі не побачить від футболістів суперника агресії, яка була у Суперкубку країни. Така поведінка Шахтаря можна вважати неповагою до "біло-синіх".

Футбольне свято було зіпсовано агресивною поведінкою наших суперників. Я давно не бачив, щоб було стільки агресії, і щоб люди з лави запасних виходили на поле. Це виховання і неповага до нас, як до футбольної команди,

– підсумував Мірча.