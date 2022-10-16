Ми чекали 8 місяців, щоб росіяни заговорили, і цей день настав, та є один нюанс, – Долгополов

Тенісна спільнота не має єдності у питанні щодо відсторонення росіян від міжнародних змагань. Там і досі переконані, що росіяни не підтримують війну. Однак колишній український тенісист Олександр Долгополов показав, що це не так.

Долгополов прокоментував висловлювання російської тенісистки Анастасії Гасанової. Вона опублікувала відео, де використала усі російські пропагандистські висловлювання про "воєнний переворот у 2014 році", що "Київ міг припинити вогонь по Донецьку та Луганську", та й загалом виправдовувала війну, яку Росія розпочала проти України.

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Гасанова народилася в Росії, але до 2014 року тренувалася в Одесі. І розповідає, що "військовий конфлікт в Україні виник через заборону спілкуватися російською мовою". Хоча це не завадило їй готуватися до сезону 2022 року в Києві. І там "забороняли говорити російською мовою".

"Ми чекали 8 місяців, щоб росіяни заговорили, і цей день настав. Просто один нюанс, вони висловилися на підтримку війни. Люди, які казали, що бідні росіяни налякані, мають рацію. Вони бояться втратити роботу та гроші. Якби вони знали, що цього не станеться, 70% відкрито підтримали б війну", – відреагував на це Олександр Долгополов.

Він звернувся до ATP та WTA, вказавши, що думка про те, що жоден російський тенісист чи тенісистка не підтримують геноцид українців – це брехня.

"Приємного читання з сумною Гасановою, яку, здається, не хвилювали масові вбивства в Бучі, Маріуполі, Ізюмі. Але дуже образилася, що українці радіють, що Керченський міст, який цілодобово постачає Росію танками та зброєю, вбиваючи українців, зруйновано", – написав Долгополов.

Тенісист також зазначив, що Гасанова "показала світові справжню позицію багатьох росіян, які досі мовчать".