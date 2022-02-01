Ми більшість часу проводимо на зборах, – Бех-Романчук про подружнє життя

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук розповіла про сімейне життя. Спортсменка одружена з Михайлом Романчуком.

Бех-Романчук: Ми постійно одне одного підтримуємо

За словами зіркової легкоатлетки, у їхній спортивній сім'ї все не так просто. Головний недолік – постійні збори та змагання.

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Марина розповіла, що вони з Михайлом вже давно навчилися підтримувати стосунки на відстані. Оскільки їхні відносини зароджувалися в таких умовах.

Звичайно, коли ми буваємо довго вдома разом, от як під час карантину, то це зовсім інше. Дуже добре звикаєш до того, що ви поряд,

– сказала Бех-Романчук.

Проте парі все ж таки вдається тримати у баланс. Спортсменка зазначила, що їхні стосунки з чоловіком базуються саме на взаємопідтримці.

"Але зазвичай ми більшість часу проводимо на зборах. Наші стосунки базуються на тому, що ми постійно одне одного підтримуємо. До прикладу, Міші буває важко, різні навантаження, великі обсяги роботи, він дуже втомлюється. З огляду на мою специфіку роботи, то у мене постійно щось болить. Тож я часто приходжу додому і починаю плакати, канючити. Знаєте, у нас такий баланс – взаємопідтримки", – додала Марина.

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