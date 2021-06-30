Ми бажали цього, і перемогли, – геній збірної України Шевченко про тріумф над Швецією

Збірна України 29 червня переписала історію Євро-2020. Команда Андрія Шевченка вийшла у чвертьфінал турніру, здолавши Швецію.

Радість українського героя

Головний наставник української збірної Андрій Шевченко у своєму інстаграмі прокоментував перемогу команди над Швецією. Андрій Миколайович не стримував емоцій після забитого голу Артема Довбика.

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Ми бажали цього, і ми пермогли, граючи з силою і гордістю! Крокуємо до чвертьфіналу... всі разом!

– написав Шевченко.

Здається, що після голу Довбика українські фанати пригадали той переможний гол Шевченка у ворота шведів у 2012 році на НСК "Олімпійський" у Києві. Відзначимо, що перше взятт воріт Швецією 29 червня в активі Олександра Зінченка. У складі суперника забив лідер команди Еміль Форсберг.

24-річний нападник вивів Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи. Свій наступний матч українці зіграють у суботу, 3 липня. Команда Шевченка у Римі зустрінеться з Англією. Початок матчу о 22:00.