На межі втраченого моменту: Бенфіка відкрила рахунок у матчі з Брюгге в 1/8 фіналу ЛЧ

Португальський колектив зумів таки забити гол у ворота бельгіської команди. Бенфіці для цього знадобився стовідсотковий момент.

Жоау Маріо вивів вперед "орлів" у матчі проти Брюгге. Гравець на грані нереалізації моменту таки вколотив м'яч у ворота суперника.

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Бенфіка після штурму воріт Брюгге все-таки змогла знайти свій момент, та для забитого голу португальцям знадобився одинадцятиметровий удар. Гонсалу Рамуш зароби пенальті для своєї команди, а от стовідсоткоий момент підійшов реалізовувати Жоау Маріо. Португальський півзахисник вколотив м'яч від перекладини. На облиичі Сімона Міньйоле можна було бачити логічне розчарування, оскільки воротарю трішечки не вистачило, аби врятувати свою команду, 1:0 на табло, пише 24 канал.

Відео реалізованого пенальті Жоау Маріо: