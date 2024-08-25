Мейвейзер знову в ринзі: непереможний американець провів бій з онуком голови мафіозі

Легендарний та непереможний Флойд Мейвезер повернувся на ринг. Американський боксер провів показовий бій у Мексиці.

Вночі, з 24 на 25 серпня, у Мехіко, столиця Мексики, відбувся виставковий поєдинок між Флойдом Мейвезером та Джоном Готі ІІІ. Цей бій був другим для обох боксерів.

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Мейвезер повернувся у ринг

У боксерському поєдинку між непереможним американцем та Готті було заплановано вісім раундів. Через те, що бій був виставковим переможця не було оголошено, також не було суддів, які оцінювали бій.

До слова. Джон Готті ІІІ – онук голови мафії клану Гамбіно – Джона Готті. В 2022 році дебютував у професійному боксі.

Відеоогляд бою Мейвезер – Готті:

Нагадаємо, що перший показовий бій між боксерами відбувся влітку минулого року, але завершився достроково через багаторазове порушення правил Джоном Готті.