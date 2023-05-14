Без шансів на порятунок: Зоря знищила Металіст, влаштувавши гольову феєрію – відеоогляд

Команда Патріка ван Леувена впевнено обіграла безпорадний Металіст. Футболісти Зорі відправили п'ять м'ячів у сітку воріт харків'ян.

Металіст – Зоря 0:5

Голи: Мизюк, 1 (автогол), Гереро, 7, Шахов, 21, Імереков, 26, Бражко, 85 (з пенальті)

Луганська Зоря веде гонку за лідерами чемпіонату, намагаючись завоювати заповітну путівку в Лігу чемпіонів. Абсолютно протилежні завдання у харківського Металіста, який сподівається залишитися в елітному дивізіоні, пише 24 Канал.

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Голепад у першому таймі

Вже в дебюті зустрічі номінальні господарі поля "допомогли" супернику відкрити рахунок. На 28-й секунді матчу захисник харків'ян Мизюк зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Булеци.

Не збавляючи темпу луганці подвоїли перевагу. Панамський форвард Герреро записав 5-й гол на свій рахунок у складі Зорі.

Шоковані таким початком харків'яни отримали ще два голи. Гравці Зорі Шахов та Імереков довели рахунок до розгромного.

Але на цьому неприємності аутсайдера УПЛ не завершилися. На 32-й хвилині матчу вилучення заробив Демченко, а Зоря право на пробиття одинадцятиметрового. Булеца "пошкодував" харків'ян, пробивши вище воріт.

Розгром Металіста довершив орендований в Динамо Бражко, реалізувавши пенальті. На 85-й хвилині поєдинку хавбек перехитрив Єрмолова, завдавши удару по центру воріт.

У підсумку Зоря здобула шосту поспіль перемогу.

На рахунку команди ван Леувена 58 очок та третя сходинка в турнірній таблиці. Така ж кількість балів у Дніпра-1, але у спортклубівців на гру менше.

Металіст значно погіршив свої шанси на порятунок. Харків'яни продовжують займати передостанню сходинку в чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Металіст – Зоря