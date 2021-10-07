Металіст всього вдруге в сезоні втратив очки в Першій лізі

Харківський Металіст на виїзді не зміг обіграти Гірник-Спорт. Таким чином клуб з Горішніх Плавнів став лише другою командою, яка цього сезону змогла зупинити відроджений харківський клуб.

Гірник-Спорт – Металіст 1:1

Голи: Твердохліб, 35 – Пейшоту, 73

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Раніше єдиним клубом, який зміг зіграти проти Металіста без поразки в цьому сезоні, стало житомирське Полісся. Матч у Харкові також закінчився з рахунком 1:1.

Крім того, відроджена харківська команда змогла пройти вже три раунди Кубка України. Жертвами Металіста стали маріупольський Яруд, томаківський Скорук і навіть прем'єрлігова Десна з Чернігова. В 1/8 фіналу харків'яни вдома приймуть ковалівський Колос.

Також Металіст по-справжньому розгромив і свого головного конкурента в Першій лізі – Кривбас. Матч у Кривому Розі закінчився перемогою гостей з рахунком 0:5.

Невдалий старт Металіста

Перед матчем саме харківський клуб був очевидним фаворитом матчу. Тож у ньому вболівальники, експерти й букмекери справедливо очікували перемоги Металіста.

Втім, протягом перших пів години матчу жодна з команд так і не змогла створити особливої гостроти біля воріт суперника.

Лише на 35 хвилині матчу після невдалого кутового гостей Твердохліб самотужки пробіг усе поле з м'ячем і, накрутивши захисників Металіста, пробив у дальній кут воріт Олександра Рибки – 1:0. До кінця тайму команди продовжили демонструвати невиразний футбол.

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Гірник-Спорт міг вигравати

Спроба зрівняти рахунок з'явилась у Металіста вже на перших хвилинах другого тайму. Втім після забігання по правому краю на пів поля Ріаскос, який щойно з'явився на заміну, пробив просто в Климова. Пейшоту на добиванні пробив вище воріт.

Гості продовжили тиск на ворота Гірника, але без особливої небезпеки. Переважно це були поодиночні удари з-за штрафного майданчику, з якими без труднощів справлявся воротар господарів.

Після кутового на 70 хвилині гри Кожевников міг розставляти всі крапки над "і". Втім, після вдалого пасу партнера він не попав ногою по м'ячу, після чого круглий викотився за лицьову лінію воріт. Ще через хвилину Рибка ледь не забив у власні ворота, невдало прийнявши пас партнера, але згодом сам і вибив головою м'яч з пустих воріт.

Правило "не забиваєш ти – забивають тобі" справцювало дуже швидко. На 72 хвилині Горбунов пробив з лівого краю. Климов з ударом впорався, але поклав круглого просто на голову Пейшоту – 1:1.

Ще один шанс на перемогу виник у Гірника під завісу матчу. Сьомка увірвався в штрафний майданчик і хотів покласти м'яч у дальній кут воріт, але тут вже врятував Рибка.

Гірник-Спорт – Металіст: відеоогляд матчу