Постукуючи у двері Динамо: Олександрія зіграла у нічию з Металістом – відеоогляд

Руслана Ротаня сміло можна назвати найкомпроміснішим тренером України. Олександрія зіграла у четверту поспіль нічию під керівництвом колишнього футболіста Дніпра.

Металіст – Олександрія 0:0

Металіст та Олександрія провели зустріч в рамках 18-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій команди не змогли визначити сильнішого. Харків'яни все ще перебувають у зоні вильоту, а "містяни" наступають на п'яти київському Динамо, пише 24 канал.

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Стабільно по похилій

Олександрія підійшла до матчу з Металістом у ролі фаворита поєдинка. До того ж "містянам" потрібно було нарешті здобувати свою першу перемогу під керівництвом Руслана Ротаня, оскільки до того "жовто-чорні" провели три нічийних зустрічі: Металіст 1925 (3:3), Дніпро-1 (2:2), Минай (1:1). Проте харківський колектив не можна було назвати аутсайдерами поєдинку, оскільки вони майже нічим не псотупались своєму супернику. Олександрія хоч і більше контролювала м'яч, та от до гостроти доходило досить рідко.

Металіст нахабно намагався відповідати "містянам" поодинокими контратаками, та й ті харків'янам не приносили нічого результативного. Взагалі обидві команди демонстрували більш тактичний футбол, аніж атакувальний. Колективам не вдалось наситити поєдинок великою кількістю небезпечних та гострих моментів, а фанати тільки і плекали надію, аби побачити бодай один забитий гол у зустрічі. У такому форматі клуби провели цілих два тайми.

Таким чином Олександрія все ще залишається на п'ятому місці (28 очок у активі) Українською Прем'єр-ліги та по трохи починає наступати на п'яти київському Динамо. А от харківський Металіст так і не зміг вилізти зі зони вильоту, посідаючи 13 місце у турнірній таблиці (17 очок у активі).

Відеоогляд матчу Металіст – Олександрія: