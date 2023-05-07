Металіст обіграв безпорадний Львів у битві за виживання: відеоогляд матчу УПЛ
Команда Анатолія Безсмертного поступилася Металісту у матчі аутсайдерів. Харків'яни зуміли покращити своє турнірне положення завдяки єдиному голу Прядуна.
Металіст – Львів 1:0
Гол: Прядун, 78
На ужгородському стадіоні "Авангард" у матчі 25-го туру зустрічалися дві команди з дна турнірної таблиці – Металіст та Львів. Обидва колективи ведуть відчайдушну боротьбу за виживання в елітному дивізіоні, а тому гра була за 6 очок, пише 24 Канал.
До теми Дніпро-1 переміг Чорноморець у матчі з двома нереалізованими пенальті – відеоогляд
Долю поєдинку вирішив один удар
Львів'яни активніше розпочали гру, намагаючись забити швидкий гол. Проте брак у передачах звів нанівець зусилля "синьо-золотих левів". На перерву команди пішли за нічийного рахунку, який не влаштовував жодну з команд.
У другому таймі гравці Металіста посилили тиск на ворота Рибки. На вістрі атак харків'ян частіше почав з'являтися форвард Максим Прядун. Саме він і став автором переможного голу. Швидка контратака за участю Картушова та Наумця завершилася пасом останнього на Прядуна, а бомбардир своїм шансом скористався на всі сто.
Гравці Львова спробували відігратися, але мало самі не пропустили м'яч. Прядун з центру поля вибіг на побачення з Рибкою, однак пробив дуже неточно. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу харків'ян з рахунком 1:0.
Турніре положення внизу таблиці УПЛ
- Завдяки перемозі над Львовом Металіст піднявся в зону перехідних матчів. Команда Огнєновича набрала 22 очка та випередила львівський Рух.
- Положення Львова ще більше ускладнилося. "Містяни" 10 матчів поспіль програли та мають мінімальні шанси на порятунок. Відставання від 14-го місця збільшилося до 9 очок. У останніх 5 матчах львів'янам потрібно здобувати перемоги та сподіватися на втрату очок конкурентів.