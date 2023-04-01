Бажання присутнє, а без результату: аутсайдер УПЛ Металіст зіграв в нічию з Колосом – відеоогляд

Металіст, який посідає останні місця в Українській Прем'єр-лізі, демонструє хороший футбол, але без перемог. Колос, який претендує на єврокубки поки що на них не заслуговує.

Металіст – Колос 0:0

Металіст та Колос провели зустріч в рамках 19-го туру Української Прем'єр-ліги, переможця в якій визначити не вдалось. "Хлібороби" все ще плекають надії влізти у єврокубки, а харків'яни – втекти зі зони вильоту, пише 24 Канал.

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Нічим не здивувавши

Ковалівський колектив, який наступає на п'яти Олександрії у боротьбі за єврокубкове місце, мав би більш впевнено виглядати в матчах внутрішнього чемпіонату. Проте Колосу поки не вдається довести всім, що вони варті представляти Україну на міжнародній арені. Металіст ж просто намагається залишитися в еліті, витискаючи максимум.

У першому таймі обидва колектива атакували досить багато. "Хлібороби" по воротах суперника билися частіше, та нічого результативного їм такі дії не принесли. Ба більше, головний суддя матчу не поставив пенальті у ворота Колос, яке мав би призначати, проте Олександр Дердо у другому таймі все ж відігрався.

Друга половина матчу розпочалась досить цікаво, оскільки на 47-ій хвилині Металіст пробивав неоднозначний пенальті. Арбітр поєдинку, напевне, вирішив віддати своє харків'янам, проте їм це не допомогло. Максим Прядун не зміг прошити Євгена Волинця, який вгадав напрямок м'яча та відбив потужний удар. Згодом суддя не призначить ще один пенальті у ворота Колоса.

Металіст демонстрував досить цікавий футбол, намагаючись грати не стандарто, та от не вистачало харків'янам класу футболістів. Колос у свою чергу нічим не дивував. До того ж, команди демонстрували велику кількість боротьби.

Таким чином "хлібороби" залишилась на 7-му місці (24 очка у активі) чемпіонату України, все ще пропонуючи свою кандидатуру на майбутні єврокубки. Металіст ж ніяк не може вилізти з "червоної території", наразі посідаючи 14-у сходинку (18 очок у активі).

Відеоогляд матчу Металіст – Колос: