Металіст – Карпати: онлайн-трансляція матчу Першої ліги

В п'ятницю, 25 серпня, черговий тур Першої Ліги відкриє матч, в якому харківський Металіст зіграє проти львівських Карпат. Онлайн-трансляція матчу Металіст - Карпати доступна на сайті 24 Каналу.

Металіст ат Карпати зіграють у п'ятому турі Першої ліги. Попри те, що це буде домашній матч для Металіста, команди проведуть матч у Львові. Перенесли гру до цього міста на прохання саме харків'ян, які свої домашні матчі, зазвичай, проводять в Ужгороді. Але через ремонтні роботи на стадіоні "Авангард" попросили перенести матч до Льова на стадіон "Україна".

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Металіст ще минулого сезону виступав в УПЛ, але вилетів до Першої ліги. Карпати ж і в минулому сезоні виступали в Першій лізі, не зумівши піднятися в літний дивізіон. В цьому сезоні після чотирьох зіграних турів Карпати посідають друг місце в групі A. Металіст же на сьомому місці, маючи лише одну перемогу в активі.

Очолює Карпати Мирон Маркевич, який свого часу був і тренером харківського Металіста. Та якщо підходити з юридичної сторони до цього питання, то сучасні Карпати та Металіст – це не ті клуби, які свого часу ставали призерами української першості, і в яких працював Маркевич. Це новостворені клуби.

Та це не все, що поєднує ц два клуби. В літнє міжсезоння з Металіста чимало гравців перейшло саме до Карпат – Єгор Картушов, Єгор Демченко, Євген Підлепенець та Юрій Романюк перейшли як вільні агенти. А в оренду до Львова відправилися Богдан Порох та Олександр Мізюк. Натомість Металіст орендував голкіпера Дмитра Фастова.

Влітку команди провели спаринг, який закінчився перемогою Карпат з рахунком 3:1.

Матч Металіст – Карпати розпочнеться о 17:00.

Металіст – Карпати онлайн