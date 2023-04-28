Допомогла гра в більшості: Динамо перемогло Металіст в першому матчі Шовковського

Київське Динамо зуміло обіграти харківський Металіст в матчі УПЛ. Майже весь другий тайм кияни провели в більшості.

Металіст – Динамо 1:3

Голи: Прядун, 81 – Сирота, 70, Ванат, 75, Вівчаренко, 90+1

Вилучення: Романюк, 49 (Металіст)

Варте уваги Не можна дозволяти виродкам бути на міжнародній арені, – реакція Зозулі на атаку по Україні

Для Динамо це був перший матч, коли діями команди керував Олександр Шовковський. Хоч і з приставкою "тимчасово виконуючий обов'язків", допоки на лікарняному перебуває Мірча Луческу.

І перший тайм обидві команди провели вкрай невдало – один удар в площину воріт на дві команди. Та й загалом моментів майже не було – цей єдиний удар був у виконанні киян, а їх суперники так особливою безпекою біля воріт Нещерета не відзначилися.

А от другий тайм для Металіста почався вкрай невдало – Романюк на 49-й хвилині отримав пряму червону картку за фол перед своїм штрафним майданчиком.

Та навіть гра в більшості ніяк не могла принести необхідний результат Динамо. Допоміг гол здалеку. Команда перепасовувалася перед штрафним майданчиком, після чого Сирота наважився на удар здалеку. М'яч залетів за спину голкіперу.

За декілька хвилин Металіст пропустив і вдруге. Тут вже захист харків'ян провалився, і Ванат пробивав по воротах після прострілу Кабаєва, перебуваючи без опіки з боку суперників.

Помилкою в захисті відзначилися і "динамівці". Закидання вперед закінчилося тим, що Попов помилився під час прийому м'яча. Потім він намагався у підкаті вибити м'яч з ніг Картушова, але не вдалося. Сам Картушов вирішив не пробивати по воротах (перед ним вже були інші гравці Динамо), а віддав пас на вільного Прядуна, який покотив м'яч майже у порожній кут воріт.

Напруга у матчі тривала майже до останньої хвилини. А коли вже йшов компенсований арбітром час, Вівчаренко відзначився забитим голом, остаточно знявши питання про переможця матчу.

Динамо перемагає, але залишається на 4 місці в турнірній таблиці. Натомість Металіст опустився в зону вильоту – на 15 місце. Команда не може перемогти 16 матчів поспіль в чемпіонаті України.

Металіст – Динамо відеоогляд