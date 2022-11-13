Тріумф Едмара: легенда Металіста здобуває першу перемогу в УПЛ в якості тренера – відеоогляд

Металіст 1925 зумів здобути вольову перемогу над Інгульцем. Для нового коуча харків'ян Едмара це перша вікторія біля керма команди.

Металіст 1925 – Інгулець 2:1

Голи: Русин, 40 Безуглий, 78 – Козак, 23.

Цими вихідними в чемпіонаті України почався 13 тур. У неділю відбулись аж п'ять ігор УПЛ. Одна з них – битва між Металістом 1925 ті Інгульцем на НСК Олімпійський, пише 24 канал.

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Лише у минулому турі команда з Петрового здобула свою дебютну перемогу в сезоні, обігравши Зорю. Натомість харків'яни не знали смаку перемог вже шість ігор поспіль. Не допомогла навіть заміна тренера.

Втім цього разу підопічні Едмара змогли перервати неприємну серію. Металіст 1925 пропустив першим, після подачі Смолякова з флангу першим на м'ячі опинився Козак, який і вивів Інгулець вперед.

Проте харків'яни змогли відіграти один м'яч ще до перерви. Після подачі кутового Курило скинув на вільного Русина і той без проблем пробив воротаря з близької відстані.

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Переможний м'яч Металіст 1925 провів за 12 хвилин до фінального свистка. Знову господарям допоміг кутовий, після подачі зі стандарту Безуглий випередив візаві та пробив головою у кут воріт Паламарчука.

Таким чином, Едмар здобуває свою першу перемогу біля керма Металіста 1925. Це дозволяє команді піднятися на 10 місце та відірватися від зони перехідних матчів на 5 балів. Інгулець же залишається в зоні вильоту на 15 місці. До найближчого опонента – два очка.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Інгулець: