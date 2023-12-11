Олександрія впевнено переграла Металіст 1925 та залишила зону перехідних матчів – відео

У понеділок. 11 грудня Металіст 1925 та Олександрія зіграли свої останні матчі в УПЛ у 2023 році. Перемогу здобули підопічні Руслана Ротаня, завдяки трьом забитим голам у другому таймі.

Металіст 1925 – Олександрія 0:3

Голи: Скорко, 64, Плакса, 75, 83

До очної зустрічі команди підходили сусідами у турнірній таблиці. Обидва колективи розташувалися біля зони вильоту, тож результат матчу мав дуже важливе значення в боротьбі за виживання, пише 24 Канал.

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Олександрія закінчила 2023 рік на позитиві

У передматчевих прогнозах складно було назвати фаворита, проте на полі він був очевидний. Підопічні Руслана Ротаня домінували на полі, але до середини другого тайму не могли відкрити рахунок.

Усе змінилося на 64-й хвилині. Скорко вивів свою команду вперед, після чого через 7 хвилин Максим Жичиков отримав друге попередження та залишив харків'ян у меншості. Цим одразу скористалися гості та завдяки дублю Плакси довели рахунок до розгромного.

Таким чином, Олександрія піднялася на 11-те місце в турнірній таблиці, а Металіст 1925 зазнав п'ятої поспіль поразки та знаходиться лише в трьох очках від зони вильоту.

Дивіться відеоогляд матчу Металіст 1925 – Олександрія