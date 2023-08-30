Усе через російські обстріли: клуб УПЛ може зникнути з футбольної мапи України

Після початку повномасштабного вторгнення український футбол переживає дуже складні часи. Багато клубів припинили своє існування або взяли паузу, деякі ж сильно урізали свій бюджет.

УПЛ після 24 лютого 2022 року втратила Маріуполь та Десну, інші ж клуби змогли продовжити своє існування у відновленому чемпіонаті. Тепер до них через постійні обстріли та бойові дії може додатися ще один колектив з елітного українського дивізіону.

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Головний спонсор припиняє фінансування

Генеральний інвестор Металіста 1925 повідомив, що припиняє фінансування клубу. Усе через ракетні удари, останній з яких здійснив фатальний вплив на спроможність компанії "АES Group" фінансувати клуб УПЛ.

За півтора року війни компанія перенесла чотири ракетні атаки на свої активи. Перші дві атаки були нокдауном, але попри тяжкі втрати, ми виживали. Клуб у міжсезоння будував нові плани на майбутнє. Заявка на сезон-2023/24 і народження жіночої команди прямо вказує на той факт, що були амбітні плани та були реальні можливості. Третій ракетний удар наприкінці липня 2023 року по портовій інфраструктурі Одеської області став нокаутом для "АES Group". Ми позбулися практично всіх активів на території України. Повітряна атака, яка мала місце вночі 10 серпня, нанесла останній нищівний удар. На жаль, така суть війни, така її ціна, такі її наслідки,

– заявив голова наглядової Ради Металіст 1925 Костянтин Валеулін.

Головний інвестор сподівається, що клуб зможе вижити, але реальність така, що "АES Group" більше не зможе допомагати Металісту 1925. Костянтин Валеулін перепросив перед людьми, яких засмутила ця новина та звернувся до харків’ян усього світу, органів державної влади, представників бізнесу та світової футбольної спільноти:

"Ми готові до будь-яких пропозицій, від тимчасової продуктивної співпраці до безоплатної передачі корпоративних прав Клубу. "Народжені в бою" це не проєкт одного інвестора (так називали проєкт у Харкові після створення клубу у 2016 році – 24 Канал), це проєкт майбутнього мирного спортивного відродження Харківського регіону."

. Наразі невідомо, як довго зможе протриматися клуб, але відомо, що команда готується до наступного матчу, який має відбутися 3 вересня о 19:00 проти Руха.

Зазначимо, що Металіст 1925 заснований 17 серпня 2016 року. В УПЛ команда виступає з сезону-2021/22, у двох попередніх кампаніях вона фінішувала на 10 та 12 місцях..