Влаштували перестрілку з пенальті: Металіст 1925 уникнув поразки в матчі з ЛНЗ – відео

Харківський Металіст 1925 на чолі з Віктором Скрипником ніяк не може відсвяткувати перемогу. У домашньому поєдинку з черкаським ЛНЗ "жовто-сині" недорахувалися двох балів.

Металіст 1925 – ЛНЗ 1:1

Голи: Юрченко, 86, (з пен.) – Рибалка, 76, (з пен.)

Дві поразки поспіль відкинули амбітний Металіст 1925 у зону перехідних матчів. У поєдинку з черкаським ЛНЗ команда Віктора Скрипника зобов'язана була набирати очки, пише 24 Канал.

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Металіст 1925 перервав рекордний програшний серіал

У першому таймі номінальні господарі поля володіли ініціативою. Гарні нагоди засмутити голкіпера ЛНЗ Пенькова мали Гармаш, Бичек та Борячук. Проте черкаська команда грамотно захищалася, сподіваючись піймати свій шанс у контратаці.

Сценарій поєдинку не змінився і в другій половині зустрічі. Команда Дулуба почала сміливіше діяти в атаці. Це принесло результат за 15 хвилин до завершення поєдинку. Захисник господарів Імереков намагався заблокувати удар, але м'яч зрадницьки влучив у руку. До позначки підійшов ексдинамівець Сергій Рибалка, який позбавив дебютанта УПЛ Проценка оформити перший кліншит.

Металіст 1925 відігрався за аналогічних обставин. Арбітр призначив пенальті у ворота ЛНЗ за гру рукою Рибалки. Вирок судді чітко виконав Владлен Юрченко.

У підсумку матч завершився внічию 1:1.

Металіст 1925 перервав програшну серію з семи матчів. Підопічні Скрипника піднялися з 14 на 13 місце. "Жовто-сині" набрали 16 очок у 20 матчах.

Черкаський ЛНЗ теж піднявся на одну сходинку. Після 19 зіграних матчів команда Дулуба займає 9 місце з 24 очками.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – ЛНЗ