Хет-трик Довбика забезпечив результат: Дніпро-1 розгромив команду Едмара – відеоогляд

У неділю, 2 квітня, відбувся матч 19-го туру УПЛ, в якому зустрічалися Металіст 1925 та Дніпро-1. Підопічні Олександра Кучера завдяки голам найкращого бомбардира чемпіонату здобули важливу перемогу.

Металіст 1925 – Дніпро-1 0:3

Голи: Довбик 71, 78 (пен.), 81 (пен.)

Навесні дніпряни віддали Шахтарю лідерство у чемпіонаті, втративши очки в матчах з Динамо та Олександрією. Тож у матчі проти харківського Металіста 1925 підопічні Кучера не мали права на помилку, пише 24 Канал.

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Ударна сила дніпрян принесла результат

Головний тренер гостей здивував стартовим складом, залишивши на лаві запасних найкращого бомбардира чемпіонату Артема Довбика. Відсутність лідера Дніпра-1 на полі позначилася на грі команди. Нулі на табло гнітюче діяли на тренерський штаб дніпрян. Тому не чекаючи перерви Кучер випустив Довбика в середині першого тайму.

Фаворити матчу довго не могли знайти ключ до воріт Мозіля. Лише на 71-й хвилині поєдинку Довбик відправив м'яч у сітку воріт.

За кілька хвилин захисник харків'ян Курило збив Піхальонка у власному штрафному майданчику. Вирок судді впевнено реалізував головний бомбардир чемпіонату.

А за 9 хвилин до завершення поєдинку арбітр вдруге вказав на позначку. Довбик потужно пробив по центру, забезпечивши впевнену перемогу Дніпра-1 в матчі.

Видеоогляд матчу Металіст 1925 – Дніпро-1