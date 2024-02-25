Гармаш забив, але є нюанс: Динамо зіпсувало дебют Скрипника завдяки зливі голів – відео

Київське Динамо розпочало весняну частину чемпіонату поєдинком проти амбітного Металіста 1925. Родзинкою матчу стала поява у складі харків'ян Дениса Гармаша.

Металіст 1925 – Динамо 2:4

Голи: Гармаш, 5, Овусу, 72 – Кабаєв, 43, Ванат, 62, 76, Буяльський, 69

Денис Гармаш 13 років свої кар'єри віддав столичному клубу. Проте сентименти не завадили йому на 5-й хвилині зустрічі забити гол рідній команді, пише 24 Канал.

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Гол Гармаша не допоміг харків'янам

Динамівці не знітилися після пропущеного голу. Наприкінці першого тайму Владислав Кабаєв відновив рівновагу.

Друга половина матчу подарувала вболівальникам ще чотири голи. Спочатку Ванат після пасу Волошина вивів "біло-синіх" вперед. Досить швидко динамівці закріпили свою перевагу. Буяльський вдало зіграв на добиванні після удару Волошина.

Металіст 1925 завдяки голу Овусу повернув інтригу в матчі. Проте це був день Динамо та Ваната. Найкращий бомбардир киян поставив остаточну крапку в матчі. До речі, на рахунку Владислава вже 9 голів у чемпіонаті України.

Команда Шовковського у яскравому матчі перемогла Металіст 1925 з рахунком 4:2. У турнірній таблиці динамівці замикають чільну п'ятірку.

Металіст 1925 залишився на 12-й сходинці. У команди Скрипника 15 очок у 18 матчах.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Динамо