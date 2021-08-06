Металіст 1925 у гольовому трилері вирвав перемогу у Чорноморця: відео

У п'ятницю, 6 серпня, у матчі-відкритті третього туру УПЛ зіграли дебютанти нинішнього сезону Металіст 1925 та Чорноморець. Переможцем зустрічі у гольовій перестрілці стали господарі поля.

Металіст 1925 – Чорноморець 3:2

Голи: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Фабінью, 66 – Бугай, 17, 43

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На 17-й хвилині Чорноморець відкрив рахунок. Бугай, здавалося б, втратив момент для удару, затягнув, але примудрився в падінні пробити через себе і застати зненацька воротаря.

Відео першого голу Бугая

Однак, перевага "моряків" протрималася не довго. За 5 хвилин Кадірі в підкаті перервав пас в штрафну, але вийшло на ногу Батюшина, який метрів з 20 технічно пробив у ближній кут.

Відео голу Батюшина

Чорноморець такий рахунок не влаштовував і команда забила Металісту 1925 "у роздягальню". Михайленко взяв гру на себе, протягнув м'яч по центру поля, видав закид на Бугая, той хитнув захисника і точно пробив у дальній кут.

Відео другого голу Бугая

Після перерви харків'яни вдруге зрівняли рахунок у зустрічі. Протасов віддав направо, Фабінью прострілив на дальню, звідки Голодюк з метра закотив у порожні ворота.

Відео голу Голодюка

А через дві хвилини господарі поля і зовсім вийшли вперед і вирвали перемогу. Фабінью крутився з м'ячем у штрафному, прострілив, а м'яч рикошетом від Дубко залетів у ближній кут воріт Чорноморця.

Відео голу Фабінью

У підсумку, Металіст 1925 за три тури здобув вже другу перемогу і тимчасово піднявся на третю сходинку в УПЛ. Чорноморець з нулем перебуває на дні турнірної таблиці.

Металіст 1925 – Чорноморець відеоогляд