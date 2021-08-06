Металіст 1925 у гольовому трилері вирвав перемогу у Чорноморця: відео
Джерело:24 канал
У п'ятницю, 6 серпня, у матчі-відкритті третього туру УПЛ зіграли дебютанти нинішнього сезону Металіст 1925 та Чорноморець. Переможцем зустрічі у гольовій перестрілці стали господарі поля.
Металіст 1925 – Чорноморець 3:2
Голи: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Фабінью, 66 – Бугай, 17, 43
Дивіться також Олександрія хоче виправитись за поразку від Минаю: прогноз на матч з Шахтарем
На 17-й хвилині Чорноморець відкрив рахунок. Бугай, здавалося б, втратив момент для удару, затягнув, але примудрився в падінні пробити через себе і застати зненацька воротаря.
Відео першого голу Бугая
Однак, перевага "моряків" протрималася не довго. За 5 хвилин Кадірі в підкаті перервав пас в штрафну, але вийшло на ногу Батюшина, який метрів з 20 технічно пробив у ближній кут.
Відео голу Батюшина
Чорноморець такий рахунок не влаштовував і команда забила Металісту 1925 "у роздягальню". Михайленко взяв гру на себе, протягнув м'яч по центру поля, видав закид на Бугая, той хитнув захисника і точно пробив у дальній кут.
Відео другого голу Бугая
Після перерви харків'яни вдруге зрівняли рахунок у зустрічі. Протасов віддав направо, Фабінью прострілив на дальню, звідки Голодюк з метра закотив у порожні ворота.
Відео голу Голодюка
А через дві хвилини господарі поля і зовсім вийшли вперед і вирвали перемогу. Фабінью крутився з м'ячем у штрафному, прострілив, а м'яч рикошетом від Дубко залетів у ближній кут воріт Чорноморця.
Відео голу Фабінью
- У підсумку, Металіст 1925 за три тури здобув вже другу перемогу і тимчасово піднявся на третю сходинку в УПЛ. Чорноморець з нулем перебуває на дні турнірної таблиці.
Металіст 1925 – Чорноморець відеоогляд