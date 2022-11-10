Про фінал навіть не йде мова: тренер Франції здивував ціллю збірної на ЧС-2022

У середу, 9 листопада, збірна Франції оголосила остаточну заявку, яка поїде на чемпіонат світу-2022 у Катар. Головний тренер "синіх" Дідьє Дешам назвав ціль команди перед стартом Мундіалю.

Наставник французької збірної здивував списком футболістів, які полетять у Катар. У заявці не знайшлось місця основному захиснику мадридського Реала Ферлану Менді.

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Після чого Дідьє Дешам вдруге здивував фанатів збірної Франції. Головний тренер "синіх" назвав ціль команди на ЧС-2022 у Катарі. Мова не йшла про фінал. Не виключено, що наставник назвав початкову мету французів у груповому раунді Мундіалю, а далі перед командою стоять амбітніші цілі.

Наша мета – потрапити до 1/8 фіналу турніру,

– сказав Дешам.

З ким зіграє Франція у груповому раунді ЧС-2022

Свій перший матч французи зіграють 22 листопада проти Австралії. Відзначимо, що у першому поєдинку команді Дешама може не допомогти лідер атаки Бензема. Його відновлення від травми затягується, тому у Франції не вірять у появу Каріма у грі з австралійською збірною.

Також вже точно на ЧС-2022 у Катар не поїдуть два інші лідери команди – Н'Голо Канте та Поль Погба. Під питанням участь на Мундіалі Рафаеля Варана.

26 листопада на підопічних Дешама чекає матч проти Данії. А останнім поєдинком у груповому раунді стане зустріч із Тунісом (30 листопада).