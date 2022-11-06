Голкіпер в Італії забив дивовижний гол зі штрафного через усе поле: яскраве відео

6 листопада Мессіна приймала Монтеросі у рамках 12-го туру італійської Серії С. У матчі було забити на двох п'ять голів, а перемогу здобули господарі, повідомляє 24 канал.

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Гол, який приніс перемогу

Воротар Мессіни Лєвандовскі не очікував, що може стати одним із авторів голів у переможному для своєї команди матчі. Міхал просто виконував штрафний біля власного штрафного майданчика. Воротар потужно вибив м'яч на частину поля суперника. Той вдарився об газон та залетів за комірець "колеги по цеху" з Монтеросі.

26-річний польський голкіпер Лєвандовскі провів у цьому сезоні 3 матчі, у яких пропустив 5 голів. Міхал виступає за італійську Мессіну з серпня 2021-го.

Дивовижний м'яч подвоїв пееревагу господарів у цьому поєдинку 2:0.

Наприкінці першого тайму команди забили ще тричі – 3:2, перемога Мессіни. Адже у другій 45-хвилинці голів вже не забивали.