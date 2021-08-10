Мессі прибув до Парижа: вболівальники влаштували безумство на вулицях міста – фото та відео

Ліонель Мессі погодив особистий контракт з ПСЖ. 10 серпня футболіст прибув до Парижа, де його зустрічали тисячі вболівальників.

5 серпня Мессі офіційно покинув Барселону. Клуб та гравець не змогли підписати контракт, хоча і домовилися про всі умови. На заваді стали фінансові обмеження, які наклали на Барселону.

10 серпня в ПСЖ опублікували тизер великого підписання. При цьому в URL-адресі на сайті клубу до цієї новини вказано, що це саме Ліонель Мессі.

Офіційно Мессі перейшов в ПСЖ

О 16:00 за місцевим часом Мессі прибув в Париж. У аеропорті та місті його зустрічали тисячі вболівальників ПСЖ. Саме Мессі виглянув до них у футболці з написом "Ici c'est Paris", який серед іншого, використовує і ПСЖ.

Відео, як Мессі вітає фанатів ПСЖ у Парижі після прибуття до Франції

Тисячі вболівальників очікують на прибуття Мессі