Вперше у фіналі ЧС: Мессі забив 12-ий гол на Мундіалях - відео

На 23 хвилині фінльного поєдинку ЧС-2022 між збірними Аргентини та Франції відкрито рахунок. Ліонель Мессі впевнено реалізував 11-метровий удар.

Фінальний матч демонструє вмотивованість та переживання футболістів сповна. Ліонелю Мессі вдалось відкрити рахунок у надемоційному поєдинку.

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Аргентина значно жвавіше розпочала поєдинок. Після переведення на лівий фланг, м'яч підхопив Анхель Ді Марія, який уже встиг попсувати нерви захисникам Франції своїм контролем "круглого". Вінгер латиамериканців заліз у карний майданчик французів, де на ньому сфолив Усман Дембеле, який вернувся у захист, аби допомогти своїй команді. Дембеле зробив "ведмежу послугу" своїм колегам по команді, оскільки після його дотику до Ді Марїі суддя призначив пенальті. Ліонель Мессі підійшов виконувати удар та впевнено розвів голкіпера французів та м'яч по різних кутах – 1:0 на табло, пише 24 канал.

Гол Аргентини: