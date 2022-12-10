Мессі помстився ван Галу за свого кумира: як Лео відсвяткував гол у ворота Нідерландів – фото

Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату світу між збірними Нідерландів та Аргентиною ще довго будуть згадувати вболівальники. І справа не лише у драматургії матчу, але й емоціях, які вирували протягом зустрічі.

Збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті перемогла підопічних Луї ван Гала, відправивши їх додому з ЧС-2022. Головним героєм поєдинку став капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі.

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Тролінг Мессі

Лідер аргентинців забив гол з пенальті та віддав асист на Моліну. Святкування взяття воріт "померанчевих" стало предметом дискусій фанатів. І справа тут у відношенні Мессі до ван Гала.

Лео відсвяткував гол із пенальті незвичайним чином. Замість стандартного жесту, коли Лео піднімає вказівні пальці до неба, Мессі підбіг до лавки голландців, став навпроти Луї ван Гала і приклав долоні рук до вух.

Таким чином Мессі нагадав "Тюльпановому генералу" легендарного аргентинця Рікельме, який грав під його керівництвом у Барселоні, і святкував свої голи саме в такій манері.

Святкування голу Рікельме / twitter.com/Troll_Fotballl

Чому Мессі нагадав про Рікельме

У свій час Рікельме був одним із найобдарованіших футболістів Аргентини. Він ставав чемпіоном світу для гравців до 20 років та переможцем Олімпіади.

Проте коли Рікельме став гравцем Барселони, ван Гал не особливо довіряв аргентинцю, який не вписувався у його схеми. Очевидно через це його кар'єра у "блаугранас" не склалася.

А для юного Мессі, коли він тільки потрапив у Барселону, Рікельме був справжнім кумиром. Він був лівоногим і грав на позиції "десятки". Мессі захолювався його грою та дивився на нього, як на бога.

Додамо, що на цьому тролінг Мессі ван Гала не завершився. Після серії пенальті Мессі підійшов до тренерського штабу суперника і вступив із коучем суперника в суперечку.

Мессі спілкується з ван Галом / скріншот ESPN

Свою поведінку Мессі пояснив у післяматчевому інтерв'ю.

Ван Гал каже це так, наче його команди грають у веселий футбол. Насправді ж вони просто відправляють високих гравців до штрафного майданчика та закидують туди м'яча. Моя реакція? Я був злий, тому що такий тренер, як ван Гал, з усім своїм досвідом дозволив собі неповагу. Він зневажливо говорив про Аргентину. Не люблю, коли люди дозволяють говорити собі таке перед грою,

– сказав Лео.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок збірна Аргентини зіграє 13 грудня проти Хорватії. Півфінальний матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.