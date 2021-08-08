Мессі розплакався під час прощальної пресконференції в Барселоні: відео

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі провів прощальну пресконференцію. Під час неї футболіст не зміг стримувати сліз.

Барселона не змогла підписати новий контракт з Мессі. При цьому що футболіст погодився на значне пониження зарплати. На заваді стали фінансові обмеження – клуб не мав вільних грошей, вийшовши за межі фінансового фейр-плей. Відтак Мессі покинув Барселону.

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В неділю, 8 серпня, Барселона вирішила організувати прощальну пресконференцію для свого вже колишнього гравця. Для цього в залі виставили всі трофеї, які клуби виграв разом з Мессі. Загалом таких кубків – 35, в тому числі й чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

Мессі не стримував сліз на прощальній пресконференції.

Не знаю, чи зможу я говорити. У ці дні я багато думав про те, що сказати. Правда в тому, що нічого не вийшло. Я був пригнічений. Після стількох років, після життя, прожитого тут, мені дуже складно йти. Я не був готовий до цього. Не вірю в те, що це відбувається насправді. Минулого року я хотів піти, але зараз я хотів залишитися, хотів жити у своєму будинку. Це те, чого я хотів найбільше. Продовжувати насолоджуватися життям в Барселоні, спортом, повсякденним життям. Це було прекрасно, але сьогодні я повинен попрощатися. Мені було 13 років, коли я опинився в Барселоні, і через 21 рік я покидаю це місце з дружиною і трьома каталоно-аргентинськими дітьми. Це наш дім,

– заявив Мессі на пресконференції.

За його словами, він не так уявляв своє прощання з клубом. Він хотів, що це відбулося на стадіоні за присутності вболівальників.

"Я нудьгував за вболівальниками під час пандемії і хотів почути, як вони останній раз кричать моє ім'я. Це було б гарне прощання. Але вийшло інакше, і я хочу подякувати їм за підтримку протягом стількох років. Я завжди відчував їхню підтримку, відчував визнання і любов цього клубу. Сподіваюся, я повернуся в Барселону в будь-якій якості. Сподіваюся, зможу зробити внесок у велике майбутнє Барселони. Ймовірно, я забув багато чого з того, що хотів сказати, але я перебуваю не в кращому стані. Спасибі всьому світу", – заявив Мессі.

Слова Мессі зал зустрів оплесками. А сам гравець не зміг стримати сліз в цей момент.

Нагадаємо, що Мессі всю свою кар'єру провів у Барселоні. Він дебютував за команду у 2004 році, коли йому було 17 років. Влітку 2021 року в футболіста закінчився контракт. Барселона прагнула підписати з ним нову угоду, але не змогла цього зробити через фінансові обмеження, які накладені на клуб.