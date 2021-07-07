Мессі познущався над суперником, який не реалізував пенальті на Копа Америка: відео

Збірна Аргентини та Колумбії 7 липня поборолись за путівку у фінал Копа Америка. Ліонель Мессі покепкував із захисника суперника та помстився за свого друга Луїса Суареса.

Несподівана поведінка Мессі у півфіналі

Аргентина лише за серією пенальті здобула путівку у фінал Копа Америка, де зіграє проти Бразилії. Основний час півфінального матчу завершився із рахунком 1:1.

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Найцікавіше якраз було у футбольній фортуні – пенальті. Тут сильнішими виявились аргентинці (3:2). Одним із найбільш емоційних футболістів під час серії 11-метрових ударів був капітан Аргентини Ліонель Мессі.

Один з ударів Колумбії взявся виконувати захисник Йерро Міна. Футболісти знайомі між собою за виступами у каталонській Барселоні. Однак того вечора колумбійському гравцю оборони не пощастило – голкіпер парирував постріл. У цей момент Ліонель аплодував колишньому партнеру по команді та викрикнув у його сторону: "Давай, танцюй".

Чому так зробив Мессі

Таку реакцію не очікували побачити від лідера Аргентини. Лео своїм вчинком нагадав Міні про його поведінку у чвертьфінальному поєдинку Копа Америка проти Уругваю. У тій зустрічі справа також дійшла до серії післяматчевих пенальті. Йерро влучно пробив з 11 метрів та відсвяткував взяття воріт яскравим танцем. Нагадаємо, що у цій грі перемогу здобула Колумбія, яка у серії пенальті здолала суперника – 2:4 та вибила Уругвай з турніру.

Ймовірно, що Мессі такою поведінкою хотів помститись колумбійцю за свого друга та експартнера по Барселоні Луїса Суареса, який виступає за уругвайську збірну.

Слід відзначити розкішну статистику Мессі на Копа Америка. За 6 матчів нападник забив 4 голи та віддав 5 асистів.

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