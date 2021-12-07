Мессі повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів: відео унікального голу
7 грудня 2021 , 21:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ліонель Мессі забив гол у ворота бельгійського Брюгге в Лізі чемпіонів. Ця команда стала 38-ю, якій забивав Мессі.
Дубль у ворота Брюгге
Мессі у матчі проти Брюгге відзначився дублем. У першому таймі він забив після пасу Мбаппе. У другому таймі Мессі відзначився з пенальті.
Відео голу Мессі
Брюгге стала 38-ю командою, які Мессі забив в Лізі чемпіонів. За цим показником він зрівнявся з Кріштіану Роналду.
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Окрім того, ці голи стали 124-им та 125-им за 154 матчів в Лізі чемпіонів.