Мессі повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів: відео унікального голу

Ліонель Мессі забив гол у ворота бельгійського Брюгге в Лізі чемпіонів. Ця команда стала 38-ю, якій забивав Мессі.

Дубль у ворота Брюгге

Мессі у матчі проти Брюгге відзначився дублем. У першому таймі він забив після пасу Мбаппе. У другому таймі Мессі відзначився з пенальті.

Відео голу Мессі



Брюгге стала 38-ю командою, які Мессі забив в Лізі чемпіонів. За цим показником він зрівнявся з Кріштіану Роналду.

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Окрім того, ці голи стали 124-им та 125-им за 154 матчів в Лізі чемпіонів.