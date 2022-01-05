Мессі повертається до Парижу: футболіст вилікувався від коронавірусу

Зірковий футболіст ПСЖ Ліонель Мессі вилікувався від коронавірусу. Аргентинець разом зі своєю родиною відправився до Парижу.

У найближчі два дні Мессі відновить тренування

У ЗМІ повідомляють, що Мессі здав негативний тест на Covid-19. Також місцеве видання зробило фото, де видно, як футболіст сідає в літак.

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Зазначається, що гравець ПСЖ покинув Аргентину та вилетів у Францію.



Мессі вилетів до Парижу / фото місцевого видання El Litoral

Також очікується, що протягом найближчих днів Мессі відновить тренування з ПСЖ і зможе зіграти з Ліоном. Дербі Ліги 1 відбудеться 9 січня.

Проте те, що аргентинець захворів на коронавірус повідомили на початку нового року. Тоді виявили вірус ще у 4 гравців ПСЖ. На самоізоляцію пішли Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітумазала.

Аргентинські шанувальники почали шукати винних у хворобі футболіста. Місцеві ЗМІ поширили інформацію про те, що зіркового футболіста міг заразити коронавірусом ді-джей Фернандо Паласіо, який відпочивав з Мессі на вечірці.

Шанувальники зіркового футболіста почали погрожувати відомому музикантові.