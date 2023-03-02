У збірній Аргентини отримають золоті iPhone від Мессі, які присвячені перемозі ЧС-2022

Зірковий футболіст ПСЖ Ліонель Мессі вирішив зробити приємний подарунок своїм партнерам по збірній Аргентині. Футболісти отримають коштовні презенти від Лео, які присвячені перемозі на ЧС-2022.

Капітан аргентинської збірної вирішив потурбуватись про партнерів по національній команді та зробити усе, аби цей чемпіонат світу-2022 у Катарі запам'ятався на усе життя. До перемоги на Мундіалі нападник ПСЖ вирішив додати коштовний подарунок.

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Подарунки від капітана

Мессі на знак подяки замовив 35 золотих iPhone 14. Їх отримають футболісти та тренерський штаб збірної Аргентини.

Телефони будуть покриті 24-каратним золотом. На задній панелі будуть вигравіювані прізвища футболістів, їх ігрові номери (біля камери), а по центру буде лого збірної Аргентини.

Такі подарунки обійшлись Лео у 175 тисяч фунтів. Мессі вирішив подякувати команді за цю перемогу на Мундіалі, яка стала для нього першою у кар'єрі на подібному рівні.

Компанія Idesign Gold вже похизувалась презентами на своїй сторінці в інстаграмі. Варто зауважити, що це вже далеко не перший зірковий клієнт, який користувався послугами цієї компанії. Раніше схожі замовлення собі робили Неймара, Джанлуїджі Доннарумма, Хакім Зієш, Тео Ернандес та інші.

Не обійшлось без гіркої нотки. Idesign Gold виготовляла золотий iPhone для бразильського півзахисника російського Зеніта Вендела. Публікація була створена 1 травня 2022 року. Компанія ще й позначила у своєму пості сторінки футбольного клубу з Росії та самого легіонера.