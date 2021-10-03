І Мессі не допоміг – ПСЖ неочікувано програв середняку Ренну: відео

У чемпіонаті Франції Парі Сен-Жермен вперше програв в цьому сезоні. Команда неочікувано поступилася Ренну.

Ренн – ПСЖ 2:0

Голи: Лаборд, 45, Те, 46

До цього матчу ПСЖ підходила із серією з восьми поспіль перемог в чемпіонаті за вісім турів. Ренн же перебував у другій половині турнірної таблиці. Та це не завадило господарям поля не переграти більш іменитих суперників.

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Хоча ПСЖ на цей матч вийшов у доволі бойовому складі, випустивши Неймара, Мессі та Мбаппе. А місце у воротах знову довірили Доннаруммі. І роботи в нього було чимало.

ПСЖ міг вийти вперед всередині першого тайму, коли Мессі пробивав зі штрафного. Але Ренн від пропущеного голу врятувала перекладина.

А перед самою перервою господарі поля забили гол – Лаборд скористався безпорадністю захисників.

Одразу по перерві рахунок на табло став 2:0 – Те пробив злету після пасу партнера. Хоча арбітр був змушений вдатися до допомоги VAR – відеоповтор підтвердив, що гол було забито за правилами.

А от гол ПСЖ після VAR не зарахували. Під час атаки парижан зафіксували офсайд. Після цього знову рамка воріт не дала можливість забити ПСЖ – і знову Мессі влучив у каркас ударом зі штрафного.

Хоча той же VAR наприкінці зустрічі врятував ПСЖ від розгромної поразки. Спочатку арбітр призначив пенальті у їх ворота, але після втручання асистента скасував це рішення.

Попри поразку в цьому матчі, ПСЖ і далі залишається на першому місці.

Відеоогляд матчу Ренн – ПСЖ