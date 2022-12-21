50 доларів за Мессі: капітана збірної Аргентини хочуть нанести на гроші після тріумфу на ЧС-2022

Ліонель став справжньою футбольною іконою в своїй країні. Зображення форварда ПСЖ планують надрукувати на місцевій банкноті.

Чемпіонат світу з футболу 2022 добіг кінця. Найкращою командою світу стала збірна Аргентини, яка у неймовірному фіналі здолала Францію в серії пенальті.

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Героєм країни став нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі, який здобув перший для Аргентини Кубок світу з 1986 року. Не дивно, що на Батьківщині на форварда ПСЖ готові ледь не молитися.

Мессі за 50 доларів

Місцеві ЗМІ повідомляють, що зображення Лео може з'явитись на грошовій банкноті номіналом 1000 песо (майже 2 тисячі гривень за курсом або 50 доларів). На зворотній стороні купюри буде напис "La Scaloneta" ("команда Скалоні").

Наразі на цій банкноті нема жодного зображення людини. Вибір саме тисячної купюри пояснюють тим, що перші дві цифри ("10") – це ігровий номер Мессі.

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Нагадаємо, шо на ЧС-2022 Ліонель відзначився сімома голами та трьома асистами. Всього за збірну Лео провів 172 поєдинки, забивши 98 голів. Окрім Кубка світу, разом з "альбіселесте" гравець вигравав Олімпіаду, Копа Америка та срібло ЧС-2014.