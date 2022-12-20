Мессі ледь не вбило струмом під час чемпіонського параду в Буенос-Айресі: небезпечне відео

П'ятеро гравців збірної Аргентини занадто сильно захопились святкуванням виграшу чемпіонату світу. Така необачність могла закінчитись трагедією.

У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини втретє в історії стала чемпіоном світу. Команда Ліонеля Скалоні здолала у драматичному фіналі Франції в серії пенальті.

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Цей тріумф "альбіселесте" викликав грандіозне свято у Буенос-Айресі. У центрі міста зібрались мільйони аргентинців, щоб привітати гравців на чемпіонському параді після прильоту з Катару.

За крок від електричного удару

Під час цього параду сталася курйозна ситуація, яка ледь не закінчилась трагедією. П'ятеро гравців Аргентини – Леандро Паредес, Родріго Де Пауль, Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія та Ніколас Отаменді – забрались на виступ на даху автобуса, щоб сидіти вище за всіх.

Втім, футболісти не врахували, що над дорогою розтягнуті лінії електромережі. Один із дротів гравці встигли помітити лише в останній момент і встигли нахилитись, щоб їх не вдарило струмом. Рівень напруги міг би вбити новоспечених чемпіонів світу…

Відзначимо, що Мессі був визнаний найкращим гравцем ЧС-2022. На катарському Мундіалі форвард ПСЖ записав на свій рахунок 7 голів та три результативні передачі.

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Наступний чемпіонат світу з футболу має пройти влітку 2026 року. Турнір вперше в історії приймуть три країни – США, Мексика та Канада. Також це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних.