Мессі ледь не вбило струмом під час чемпіонського параду в Буенос-Айресі: небезпечне відео
Джерело:ESPN Argentina
П'ятеро гравців збірної Аргентини занадто сильно захопились святкуванням виграшу чемпіонату світу. Така необачність могла закінчитись трагедією.
У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини втретє в історії стала чемпіоном світу. Команда Ліонеля Скалоні здолала у драматичному фіналі Франції в серії пенальті.
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Цей тріумф "альбіселесте" викликав грандіозне свято у Буенос-Айресі. У центрі міста зібрались мільйони аргентинців, щоб привітати гравців на чемпіонському параді після прильоту з Катару.
За крок від електричного удару
Під час цього параду сталася курйозна ситуація, яка ледь не закінчилась трагедією. П'ятеро гравців Аргентини – Леандро Паредес, Родріго Де Пауль, Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія та Ніколас Отаменді – забрались на виступ на даху автобуса, щоб сидіти вище за всіх.
Втім, футболісти не врахували, що над дорогою розтягнуті лінії електромережі. Один із дротів гравці встигли помітити лише в останній момент і встигли нахилитись, щоб їх не вдарило струмом. Рівень напруги міг би вбити новоспечених чемпіонів світу…
Відзначимо, що Мессі був визнаний найкращим гравцем ЧС-2022. На катарському Мундіалі форвард ПСЖ записав на свій рахунок 7 голів та три результативні передачі.
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Наступний чемпіонат світу з футболу має пройти влітку 2026 року. Турнір вперше в історії приймуть три країни – США, Мексика та Канада. Також це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних.