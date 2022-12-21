Емоції били через край: як Мессі рятували від палких вболівальників на гвинтокрилі – відео

Аргентина втретє у своїй історії стала чемпіоном світу. Така видатна подія викликала неймовірний ажіотаж серед всього населення південноамериканської держави.

У вівторок, 20 грудня, понад 4 мільйони людей вийшли на вулиці Буенос-Айреса, щоб відсвяткувати чемпіонство збірної Аргентини. Така масова акція зруйнувала всі плани урочистих заходів.

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Командний автобус разом з Мессі та його товаришами мав проїхатися містом, щоб продемонструвати уболівальникам героїв Мундіалю та сам Кубок світу. Проте запланована поїздка була перервана, оскільки люди заблокували всі дороги.

Під час руху урочистої процесії один з фанатів стрибнув до автобуса з Мессі прямо з мосту, а його "товариш по розуму" не зумів потрапити до машини та впав у натовп.

Відео зі стрибаючими фанатами збірної Аргентини

Оскільки рух автобуса був заблокований, голова Футбольної асоціації Аргентини заявив, що парад чемпіонів буде скасований та вибачився перед уболівальниками.

Футболістів "Альбіселесте" на чолі з Мессі пересадили на гелікоптер та евакуювали від гріха подалі.

Відео, як футболісти збірної Аргентини пролітають над натовпом уболівальників

Погане планування та відсутність безпеки для футболістів, а також учасників святкування вже викликало звинувачення на адресу влади.

Нагадаємо, що під час руху автобусу ледь не трапилася трагедія, коли гравці ледь уникли зіткнення з лініями електропередач.