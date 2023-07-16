Небезпечний початок у Маямі: Мессі ледь не спровокував масштабну аварію – відео інциденту

Напередодні Ліонель Мессі офіційно став гравцем Інтер Маямі. Футболіст ще не встиг дебютувати за нову команду, а вже міг стати учасником жахливої ДТП.

15 липня, Ліонель Мессі офіційно приєднався до Інтер Маямі. Контракт із клубом аргентинець підписав до кінця 2025 року.

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Автомобіль Мессі виїхав на зустрічну смугу

Футболіста урочисто презентували у якості нового гравця клубу, але дуже швидко все могло бути зіпсовано жахливими подіями на дорозі. Мессі ще не встиг адаптуватися у США та ледь не спровокував ДТП, грубо порушивши правила дорожнього руху в Маямі.

Автомобіль футболіста рухався у супроводі місцевої поліції та проігнорував червоний колір, який горів на світлофорі. Він виїхав на смугу зустрічного руху. На щастя, інші водії зорієнтувалися та вчасно пригальмували, щоб уникнути аварії. Учасниками ДТП могли стати близько 5 автомобілів.

Дивіться відео з небезпечною ситуацією

Зазначимо. Дебют легендарного аргентинця за Інтер Маямі може відбутися 21 липня. У цей день новий клуб Мессі буде грати в Кубку ліги проти мексиканського Крус Асуля.