Меркушина – у топ-15 індивідуалки ЧС з біатлону, перемогу сенсаційно здобула Давидова

У вівторок, 16 лютого, у словенській Поклюці жіночою індивідуальною гонкою продовжився чемпіонат світу з біатлону-2021. Анастасія Меркушина фінішувала за крок від топ-10.

Чергова індивідуальна гонка і знову не без сюрпризів. Провідні біатлоністки були фаворитками цієї гонки, але все вирішила стрільба. На вогневому рубежі чешка Маркета Дивидова показала справжню снайперську стрільбу – 20 з 20. Спортсменка з Чехії логічно завдяки ідеальній стрільбі стала чемпіонкою світу.

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Друге місце здобула шведська представниця Ханна Еберг, яка лише одного разу поцілила у "молоко". Трійку лідерок замкнула норвежка Інгрід Ланмарк Тандревольд, у пасиві якої також одна хиба.

Результати гонки

1. Маркета Давидова (Чехія)

2. Ханна Еберг (Швеція)

3. Інгрід Ланмарк Тандревольд (Норвегія)

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13. Анастасія Меркушина (Україна)

32. Юлія Джима

41. Віта Семеренко

43. Олена Підгрушна

Хід гонки

Першою серед українок на старт вийшла Олена Підгрушна. Капітан жіночої команди довго не могла наважитись зробити перший постріл. Та все ж одну штрафну хвилину додала у свій пасив досвідчена українка.

Другий вогневий рубіж став справжньою проблемою для спортсменки з Тернополя – два постріли у "молоко". Після екватору гонки Олені нарешті вдалось закриті 5 з 5 на стрільбі. На останньому рубежі українця Підгрушна додала ще одну хибу. Сумарно в індивідуалці Олена схибила чотири рази.

Другою на трасу виїхала Юлія Джима, а за декілька хвилин стартувала ще одна олімпійська чемпіонка з України Віта Семеренко. Останньою серед українок вийшла на дистанцію Анастасія Меркушина з бібом під 90-м номером.

Джима прекрасно розпочала гонку, "чисто" відстрілявшись на першій стрільбі. Її хороший результат підтримала і Віта Семеренко – нуль.

Другий вогневий рубіж став справжнім жахом для Юлії, яка тричі влучила у "молоко". Така невдала стрільба відкинула киянку з боротьби за медалі індивідуалки. Семеренко та Меркушина обоє перебували на стрільбищі. Українки наче в унісон зробили по одному промаху останніми пострілами.

Друга лежка від Джими була знову бездоганною – 5 з 5. Меркушина та Семеренко підтримали свою землячку та теж відстрілялись на нуль.

Завершальна стрільба додала у пасив Джими ще одну штрафну хвилину, сумарно українка схибила у індивідуалці чотири рази. Меркушина з нулем пішла з третього вогневого рубежу. Віта ж не змогла закрити одну мішень.

Останню стрільбу Меркушина провела у найкращих традиціях, швидко закривши 5 з 5. Українська біатлоністка вийшла на своє фінальну коло 6-ю. Найкращою серед українок фінішувала Меркушина – 13-ю. Джима – 32-а, Віта Семеренко – 41-а. Найгіршою серед українських біатлоністок стала Підгрушна – 43 позиція.