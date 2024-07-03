Оформив дубль і показав заборонений жест: УЄФА розслідує дії захисника збірної Туреччини

Після другого голу у ворота Австрії Меріх Демірал показав ультранаціоналістичний жест "Вовчий салют". УЄФА розпочало розслідування щодо цієї дії.

У вівторок, 2 липня, відбулися останні матчі за вихід у чвертьфінал Євро-2024. В одному з них Туреччина обіграла Австрію з рахунком 1:2.

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Жест Демірала, що міг образити вболівальників

Жест "Вовчий салют", що показав захисник збірної Туреччини пов'язаний з угрупуванням "Сірі вовки" ("Бозкрут") і заборонений в низці країн Європи, зокрема Австрії та Франції. Це правий та радикальний рух, який дотримується турецького націоналізму. Влада Німеччини взагалі характеризує ідеологію організації як антисемітську та расистську.

Представники УЄФА вивчають дії Демірала щодо "неналежної поведінки". Якщо його провину доведуть, то його дискваліфікують на чвертьфінал Євро-2024.

Сам футболіст наголосив, що хотів просто відсвяткувати гол і не мав наміру когось образити. Водночас додав, що пишається бути турком.

Меріх Демірал став найкращим гравцем у матчі проти Австрії.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Туреччина зустрінеться зі збірною Нідерландів. Матч відбудеться 6 липня о 22:00 за київським часом.