"Росіянам та білорусам не будуть раді": мер Парижа зробила гучну заяву за 4 місяці до Олімпіади

З 26 липня по 11 серпня у столиці Франції відбудуться Олімпійські ігри. Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити в нейтральному статусі, однак почуватимуться вони явно "не в своїй тарілці".

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським і білоруським спортсменам "не будуть раді" на Олімпійських іграх 2024. Міська голова столиці Франції висловила підтримку українським спортсменам і всьому українському народу.

Читайте також У Росії влаштували цькування спортсменів через участь на Олімпіаді

Мер Парижа підтримала Україну

Анн Ідальго разом з очільником НОК Вадимом Гутцайтом відвідала тренувальний центр для українських спортсменів у Києві. Саме тоді вона зробила цю гучну заяву, підбадоривши українців.

Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі,

– сказала Анн Ідальго.

Олімпійські ігри 2024 відбудуться у столиці Франції Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, російські спортсмени можуть брати участь в Олімпійських іграх 2024, але тільки в нейтральному статусі. Росії та Білорусі заборонили брати участь у церемонії відкриття, яка відбудеться на річці Сена в самому центрі Парижа.