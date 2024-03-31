"Росіянам та білорусам не будуть раді": мер Парижа зробила гучну заяву за 4 місяці до Олімпіади
Джерело:AFP
З 26 липня по 11 серпня у столиці Франції відбудуться Олімпійські ігри. Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити в нейтральному статусі, однак почуватимуться вони явно "не в своїй тарілці".
Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським і білоруським спортсменам "не будуть раді" на Олімпійських іграх 2024. Міська голова столиці Франції висловила підтримку українським спортсменам і всьому українському народу.
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Мер Парижа підтримала Україну
Анн Ідальго разом з очільником НОК Вадимом Гутцайтом відвідала тренувальний центр для українських спортсменів у Києві. Саме тоді вона зробила цю гучну заяву, підбадоривши українців.
Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі,
– сказала Анн Ідальго.
Нагадаємо, російські спортсмени можуть брати участь в Олімпійських іграх 2024, але тільки в нейтральному статусі. Росії та Білорусі заборонили брати участь у церемонії відкриття, яка відбудеться на річці Сена в самому центрі Парижа.