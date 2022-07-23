Мер Білгород-Дністровського заперечив прихильність Ломаченка до "русского міра"

Дехто з шанувальників боксу нерідко звинувачує Василя Ломаченка у прихильності до "русского міра". Бо ж від початку повномасштабної українсько-російської війни боксер продовжує мовчати.

Мер Білгород-Дністровського став на захист боксера

Василь Ломаченко вже не вперше потрапляє під шквал критики за останній час. Нещодавно політтехнолог Володимир Петров у своєму фейсбуці написав пост про боксера.

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Він заявив, що Ломаченко підтримує окупантів та ненавидить ЗСУ. Натомість Олександра Усика він назвав свідомим громадянином, який підтримує Україну.

Мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан заперечив це, він відповів досить лаконічно, сказавши лише: "Маячня".

Що відомо про позицію Ломаченка

Нагадаємо, що у перші дні повномасштабної російсько-української війни боксер вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дніпровського. Згодом з'явилася інформація про те, що він захищає Україну у лавах ЗСУ.

Василь відмовився від поєдинку проти Джорджа Камбососа, хоча йому надали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни боксер зберігає практично повне мовчання в публічному просторі.

На початку липня Ломаченко відреагував на ракетний обстріл росіянами бази відпочинку у Сергіївці, що на Одещині. Боксер опублікував відео, де видно жахливі наслідки "русского міра". Проте у підписі він був не багатослівним, адже навіть не вказав, хто обстріляв містечко.

У коментарях фанати почали згадувати провокаційну позицію Василя, його проросійський релігійний погляд Московського патріархату.