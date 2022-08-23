Голкіпер у Німеччині забив геніальний гол із власної частини поля: розкішне відео

Матч третьої німецької ліги Бундесліги Меппен – Дуйсбург запам'ятався не результативною перемогою гостей, а голом голкіпера. Вінсент Мюллєр став одним із творців розгрому.

Шалений гол у Німеччині

Вінсент Мюллєр ще досить молодий для позиції голкіпера. Йому лише 22 роки, а страж воріт Дуйсбурга вже став автором одного з найкрасивіших голів від воротарів. пише 24 канал.

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На 65-й хвилині голкіпер подвоїв перевагу гостей у рахунку. Нічого не віщувало біди для Меппена. Дуйсбург просто з власної частини поля вводили м'яч у гру, зробив це якраз Мєллер. Вінсент сильно вибив м'яч на частину поля суперника, захисник Меппена не зіграв головою, що дезорієнтувало воротаря господарів. М'яч після дотику до газону залетів за комірець голкіперу.

Страж воріт Дуйсбурга не міг стримати радість, уся команда підбігла до голкіпера, щоб привітати його з шаленим м'ячем.

Відео голу голкіпера Дуйсбурга

Що відомо про автора божевільного голу Дуйсбурга

Вінсент Мюллєр є вихованцем німецького Кельна.

У 2020-му став гравцем нідерландського ПСВ.

У перший день липня 2022-го року на правах вільного агента повернувся у Німеччину та підписав контракт із Дуйсбургом.

Поєдинок закінчився розгромною перемогою Дуйсбурга з рахунком 0:3.