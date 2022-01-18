Мені б сказали поверни 10 мільйонів, – Усик розповів, чому не відмовився від бою у Москві

Олександр Усик влітку 2021 року став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу у професійному боксі. Непереможному кримчанину довелося їхати у Москву, щоб зустрітися в об'єднавчому поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим.

Усик міг відмовитися від бою у Москві

Фанатська аудиторія розділилася щодо рішення Усика битися у Москві. Одні підтримували українця за те, що він виграв на території держави-агресора, інші критикували боксера.

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Усик розповів, що не міг відмовитися від поєдинку через контрактні зобов'язання. Це б коштувало боксеру декількох мільйонів. Боксер не уточнив валюту.

Ми могли відмовитися від поєдинку, але мені б довелося заплатити дуже багато мільйонів компенсації по контракту,

– зазначив Усик.

Також, за словами українця, бій мав історичне значення, оскільки вперше за 30 років у першій важкій вазі (крузервейт) відбувся бій за всі пояси.

Саме після того, як Олександр став абсолютним чемпіоном світу, в боксі все частіше почали проводити такого рівня поєдинки.

"За 30 років ми перші об'єднали пояса у крузервейті. 30 років ніхто не об'єднував. Після нас чотири людини вже об'єднали. Терен Кроуфорд об'єднав, потім я, Тейлор, зараз Канело. Я не кажу, що це ми спровокували, але довго такого не було. Я поїхав туди, відбоксував, виграв і приїхав. Все!", – сказав володар поясів WBO, WBA, IBF у важкій вазі.

На завершення Усик додав, що також не міг відмовитися від бою, адже після цього ніхто б не хотів з ним співпрацювати.

Якби я сказав, що не їду – зі мною ніхто б не працював. Абсолютно ніхто у світі не працював би. І мені б сказали поверни 10 мільйонів,

– резюмував Олександр.

Усик переміг Гассієва

Усик декласував Гассієва за підсумком 12 раундів. Попри скептичні прогнози Олександр виграв одноголосним рішенням суддів.

Боксер виступав у синьо-жовтих кольорах, а після поєдинку з'явився у ринзі з прапором України. Також Усик емоційно викрикнув "Москва 2018 – бам! Батя в здании!"

Тоді Усик став першим переможцем Кубка Мухаммеда Алі.

Усик – Гассієв відео бою