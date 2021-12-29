В Мелітополі за 8 місяців побудували сучасну льодову арену: фото та відео
29 грудня 2021 , 19:41Читать новость на русском
Джерело:Федерація хокею України
В Мелітополі 28 грудня відкрили сучасну льодову арену. І навіть зіграли там хокейний матч.
Нова ковзанка в Мелітополі
Зводити нову ковзанку в Мелітополі розпочали 12 квітня 2021 року. А 28 грудня 2021 року її офіційно відкрили та зіграли й перший хокейний матч – Кременчук в овертаймі дотиснув херсонський Дніпро.
Ковзанка розрахована на 450 глядацьких місць.
Вигляд на льодову арену в Мелітополі вдень / фото Федерації хокею України
Проєкт був реалізований за програмою президента "Велике будівництво" – він увійшов до переліку "25 спортивних магнітів України".
За інформацією Мелітопольської міської ради, загальна вартість робіт становить 94,2 мільйона гривень.