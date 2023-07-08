"Це справжня трагедія": суперниця Костюк на Вімблдоні підтримала Україну у війні проти Росії

У третьому колі Вімблдону-2023 Марта Костюк зіграє проти американки Медісон Кіз. Суперниця українки солідарна з українським народом щодо війни проти Росії.

18-та ракетка світу із США розповіла, як ставиться до поведінки українок, які не подають руку російським та білоруським колегам по корту під час війни в Україні. Медісон Кіз висловила свою повну підтримку українським тенісисткам.

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Кіз: На цей момент я намагаюся підтримувати як тільки можу

Американка запевнила, що підтримує їх як тільки може, а те що відбувається в Україні – справжня трагедія. Кіз зізналась, що до цієї ситуації долучені усі тенісистки навіть ті, які грають за інші країни. Адже усі вони виступають в одному Турі.

Безумовно це те, про що щодня пишуть у всіх заголовках по всьому світу. Очевидно, що те, що відбувається в Україні – це справжня трагедія. Я думаю, що всім гравцям було неймовірно складно намагатися зрозуміти, як підтримати і як вчиняти правильно. Навіть будучи американкою, яка не залучена до ситуації, я думаю, що однаково важко сказати, що ми не залучені, коли все це відбувається в одному й тому самому Турі. Але, я думаю, що на цей момент я намагаюся підтримувати як тільки можу. Я насправді не знаю, що можу робити на своєму місці,

– заявила американка.

Попереду у Кіз матч із Мартою Костюк. Тенісистки вийдуть на корт 8 липня, орієнтовний початок матчу 15:00 (за Києвом).

У попередньому раунді американка переграла швейцарку Вікторію Голубіч – 0:2 (5:7, 3:6). Натомість Костюк пройшла далі на відмові іспанки Паули Бадоси, яку далі турбують проблеми зі здоров'ям. Хоча перший сет був та перший гейм другої партії були за українкою. Марта вперше зіграє у третьому колі Вімблдону.

Відзначимо, що Марта Костюк є однією із тих тенісисток, яка сміливо та відкрито засуджує позицію росіянок та білорусок, які мовчать про війну або уникають цієї теми. Українка вже давно не подає руку суперницям ворожих країн та після перемоги України у війні теж не буде це робити.