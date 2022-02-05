Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

XXIV зимові Олімпійські ігри триватимуть з 4 по 20 лютого. Загалом близько 3 тисячі атлетів з усього світу розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах програми.

5 лютого на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 6 комплектів нагород, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Скільки Україна завоює медалей на Олімпіаді: прогноз FAVBET

У медальному заліку Олімпіади-2022 лідирує збірна Норвегії. За кількістю медалей поки що відносна рівновага: по дві нагороди в активі Норвегії, Словенії, Італії, Канади й ОКР. Збірна України поки що не здобула жодної медалі.

Медальний залік Олімпіади-2022

Розіграш медалей на Олімпійських іграх продовжиться у неділю, 6-го лютого. У цей день на Іграх у Пекіні розіграють 7 комплектів нагород.