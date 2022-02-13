Медальні шанси Джими та Підручного: склад України у персьютах на Олімпіаді-2022
Джерело:Biathlon.com.ua
У неділю, 13 лютого, одразу двома гонками переслідування продовжиться біатлонна програма на Олімпіаді-2022. У складі України відбулись мінімальні зміни.
Без змін у жінок
Першими на трасу у китайському Чжанцзякоу вийдуть жінки. Україну будуть представляти одразу три біатлоністки. Найкраща стартова позиція у переслідування буде у лідерки команди Юлії Джими – 8-ма сходинка.
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Також участь у гонці візьмуть Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Дівчата спробують покращити свої позиції у порівнянні з результатами спринту.
Склад Україна на жіночий персьют
8. Юлія Джима +1:08
24. Анастасія Меркушина +1:47
40. Ірина Петренко +2:27
Акцент на естафету
Щодо чоловіків, то Юрай Санітра вніс одну зміну у склад команди. Антон Дудченко, який повинен був стартувати 60-м, знявся із гонки. Головний наставник чоловічої збірної вирішив поберегти підопічного на естафету, адже шансів зайняти високі місця у переслідуванні в Антона не було б.
Підручний та Прима вийдуть на старт одночасно.
Склад України на чоловічий персьют
13. Дмитро Підручний +1:19
15. Артем Прима +1:19
Українські біатлоністи спробують відкрити лік нагород України на Олімпіаді-2022.