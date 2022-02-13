Медальні шанси Джими та Підручного: склад України у персьютах на Олімпіаді-2022

У неділю, 13 лютого, одразу двома гонками переслідування продовжиться біатлонна програма на Олімпіаді-2022. У складі України відбулись мінімальні зміни.

Без змін у жінок

Першими на трасу у китайському Чжанцзякоу вийдуть жінки. Україну будуть представляти одразу три біатлоністки. Найкраща стартова позиція у переслідування буде у лідерки команди Юлії Джими – 8-ма сходинка.

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Також участь у гонці візьмуть Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Дівчата спробують покращити свої позиції у порівнянні з результатами спринту.

Склад Україна на жіночий персьют

8. Юлія Джима +1:08

24. Анастасія Меркушина +1:47

40. Ірина Петренко +2:27

Акцент на естафету

. Жіноча гонка переслідування стартує 13 лютого о 11:00.

Щодо чоловіків, то Юрай Санітра вніс одну зміну у склад команди. Антон Дудченко, який повинен був стартувати 60-м, знявся із гонки. Головний наставник чоловічої збірної вирішив поберегти підопічного на естафету, адже шансів зайняти високі місця у переслідуванні в Антона не було б.

Підручний та Прима вийдуть на старт одночасно.

Склад України на чоловічий персьют

13. Дмитро Підручний +1:19

15. Артем Прима +1:19

Чоловічий персьют розпочнеться 13 лютого о 12:45 за Києвом.

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