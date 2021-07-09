Медалі для Олімпіади в Токіо виготовили з переробленої техніки, подіум – з пластику

Олімпійські ігри в Токіо стартують 23 липня. Для призерів Олімпіади та паралімпіади було виготовлено близько 5 тисяч медалей – золотих, срібних та бронзових. Для їх виготовлення використали колишню побутову техніку та смартфони.

Для того, щоб виготовити медалі для Олімпіади та Паралімпіади, в Японії оголосили проєкт зі збору невеликих електронних пристроїв (побутова техніка, смартфони). З елементів електронних пристроїв, які жителі Японії здавали на перероблення протягом двох років, діставали золото, срібло та бронзу.

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Загалом до нього долучилися жителі майже з усієї країни. найбільше – з Токіо.

"Цей проєкт робить Токіо-2020 першим в історії Олімпійських та Паралімпійських ігор, який залучає громадян до виготовлення медалей із використанням перероблених металів", – йдеться на сайті Олімпіади.

Щодо подіуму, на якому відбуватиметься нагородження, то його виготовили з переробленого пластику.

Також усередині олімпійського селища та між спортивними об'єктами будуть курсувати машини з низьким рівнем забруднення навколишнього середовища та електромобілі. Як відмічають організатори, таким чином вони привертають увагу до проблем екології.