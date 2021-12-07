Мбаппе оформив дубль на 7-й хвилині матчу Ліги чемпіонів проти команди українця: відео голів

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе на початку матчу проти Брюгге в Лізі чемпіонів оформив дубль за перші сім хвилин гри.

Новий рекорд Мбаппе

Мбаппе перший гол у матчі проти Брюгге забив вже на другій хвилині зустрічі.

Відео першого голу Мбаппе



Дубль він оформив на сьомій хвилині, скориставшись розкішним пасом від Анхеля Ді Марії.

Відео другого голу Мбаппе

Мбаппе став наймолодшим футболістом, якому вдалося забити 30 голів в Лізі чемпіонів. В день матчу проти Брюгге йому 22 роки та 352 дні.

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Вже згодом Мбаппе асистував своєму партнеру – третій гол у ворота Брюгге забив Мессі.

Варто нагадати, що за Брюгге виступає український захисник Едуард Соболь. Але він в цьому матчі не потрапив до стартового складу, залишившись в запасі.